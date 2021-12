La definizione e la soluzione di: Primate dal muso allungato detto anche bertuccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MACACO

Curiosità : Primate dal muso allungato detto anche bertuccia

Significato macaco

macaco (meno com. macacco) s. m. dal port. macaco, adattam. di una voce che si presenta appiattito nella sua parte superiore (come si osserva appunto nei macachi). 3. fig. Uomo goffamente brutto e sciocco. Spesso scherz., in tono bonariamente offensivo scimmia '?im:ja ant. simia s. f. lat. simia, der. di simus, gr. simós 'dal naso schiacciato'. - 1. zool. mammifero appartenente all'ordine dei primati ant. quadrumane. ? primate. ? bertuccia, gibbone, gorilla, macaco, mandrillo, orango, scimpanzé. 2. fig. a. region. stato che deriva da abuso di bevande alcoliche Definizione Treccani

