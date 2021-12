La definizione e la soluzione di: Presuntuoso, spocchioso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ARROGANTE

Curiosità : Presuntuoso, spocchioso

e della natura è minima. Il gruppo è formato dall'ingenuo, incapace e spocchioso Steve; il perdigiorno afroamericano Denzel, affetto da gerontofilia e ... Significato arrogante

arrogante agg. dal lat. arrogans -antis, propr. part. pres. di arrogare: ); spesso sostantivato: è un a.!; sei una vera a.; non posso soffrire gli arroganti. Anche di atti, parole o portamento che dimostrano arroganza: voce a., modi a.; parlare con tono dal lat. arrogans -antis, propr. part. pres. di arrogare 'persona che richiede, pretende'. - ¦ agg. che mostra superbia e presunzione: parlare con tono a. altero, altezzoso , umile. deferente, ossequioso, sottomesso. ¦ s. m. e f. chi è arrogante pop. cacone, fam. pallone gonfiato, presuntuoso, superbo, supponente, tracotante. insolente Definizione Treccani

Altre definizioni con presuntuoso; spocchioso; La alterigia del presuntuoso ; Il presuntuoso lo è sempre!; Se le dà il presuntuoso ; Superbo, presuntuoso ; Cerca nelle Definizioni