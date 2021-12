La definizione e la soluzione di: La presenza nella realtà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ESISTENZA

Curiosità : La presenza nella realta

Per realtà aumentata (abbreviato in AR), o realtà mediata dall'elaboratore, si intende l'arricchimento della percezione sensoriale umana mediante informazioni ... Significato esistenza

e?istènza s. f. dal lat. tardo exsistentia, der. di exsistere avere un’e. felice; ha avuto un’e. travagliata; di uso com. e fam., rovinare, amareggiare l’esistenza. In senso più ampio: l’e. di una nazione, di un popolo, di una società. b. In esistenza ezi'st?ntsa s. f. dal lat. tardo exsistentia, der. di exsistere 'esistere'. - 1. l'esistere, l'esserci: negare l'e. di Dio; ignorare l'e. di qualcosa essere, realtà, sussistenza. ? presenza. inesistenza, insussistenza, irrealtà. 2. il modo di esistere: e. felice; un'e. rovinata Definizione Treccani

