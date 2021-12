La definizione e la soluzione di: Preparazione solida formata da tanti pezzettini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GRANULATO

Curiosità : Preparazione solida formata da tanti pezzettini

granulato agg. e s. m. der. di granulo, o part. pass. di granulare2. determinata pezzatura. b. Preparazione farmaceutica per uso orale, in forma di agglomerati di granuli solidi, derivante dalla compattazione, fatta a umido o a secco, di particelle CATEGORIA: FARMACOLOGIA E TERAPIA – INDUSTRIA COSMETICA E FARMACEUTICA Definizione Treccani

