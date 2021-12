La definizione e la soluzione di: Si prendono... senza mai toccarle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DECISIONI

Curiosità : Si prendono... senza mai toccarle

DECISIONE 1. Una DECISIONE è la scelta cosciente e ragionata di una tra le varie possibilità di agire può avere come sinonimi, sebbene meno comuni, risoluzione o deliberazione. 2. Si chiama decisione anche la prontezza, l’energia e la fermezza che si hanno nel decidere (agire pensare. Finestra di approfondimento Modi di pensare - Vi sono vari modi di esercitare l’attività del pensiero. P. è il verbo più generico e ha una molteplicità di sign., il più com. dei quali è Meditare e ponderare alludono con maggior evidenza alle conseguenze, ai pro e ai contro di una decisione, o a un pensare ordinato ed equilibrato non a caso, il sign. dell’etimo di Definizione Treccani

