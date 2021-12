La definizione e la soluzione di: Prendere... da internet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SCARICARE

Curiosità : Prendere... da internet

informazioni personali online rispetto al 2006. Tuttavia, sono accorti nel prendere precauzioni per proteggere alcune informazioni che non vogliono pubblicare ... Significato scaricare

scaricare (poet. scarcare) v. tr. der. di caricare, col pref. le truppe a pochi chilometri dal fronte; e in tono quasi scherz., o fam.: l’autobus mi scarica proprio davanti a casa. b. Liberare, in tutto o in parte, dal carico: s. una nave, un CATEGORIA: MILITARIA scaricare der. di caricare, col pref. s- nel sign. 1 io scàrico, tu scàrichi, ecc.. - ¦ v. tr. 1. a. togliere un carico dal mezzo di trasporto su cui è caricato, fiumi o altri corsi d'acqua, andare a finire in un bacino e sim.: la Nera scarica le sue acque nel Tevere riversare, sversare, versare. g. fig. far ricadere, con la prep. su Definizione Treccani

