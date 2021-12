La definizione e la soluzione di: Prendere in giro, ridicolizzare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SCHERNIRE

Curiosità : Prendere in giro, ridicolizzare

L'occasione è un pretesto per prendere bellamente in giro la sussiegosità delle istituzioni militari inglesi, e, soprattutto, ridicolizzare gli eccessi della disciplina ... Significato schernire

schernire v. tr. dal longob. *skirnjan (io schernisco, tu ); s. gli ideali, i sentimenti più sacri; s. qualcuno con cattiveria. Anche, ingannare qualcuno facendosene beffe: questi per noi Sono scherniti con danno e con beffa (Dante). tr. dal longob. ?skirnjan io schernisco, tu schernisci, ecc.. - 1. farsi beffe di qualcuno o qualcosa con parole o atti sprezzanti beffare, burlare, canzonare, deridere, dileggiare, irridere, motteggiare, prendere in giro, sbeffeggiare, non com. sberteggiare, scornare, pop. spernacchiare Definizione Treccani

