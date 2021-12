La definizione e la soluzione di: Prefisso che indica qualcosa di nascosto e oscuro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CRIPTO

Curiosità : Prefisso che indica qualcosa di nascosto e oscuro

dativo e strumentale: genitivo: indica una specificazione del sostantivo; dativo: indica il fine per cui si compie qualcosa; strumentale: indica il modo ... Significato cripto

cripto- (o critto-) dal gr. ???pt?? «nascosto, coperto»; lat. scient. crypto-. – Primo elemento di parole composte formate modernamente, in genere termini scientifici o dotti (come criptofita, crittografia, ecc.), nei quali significa «nascosto, coperto, simulato» e sim. Con accezione partic., in cripto- o critto- dal gr. kryptós 'nascosto, coperto'; lat. scient. crypto-. - Primo elemento di parole composte, nelle quali significa 'nascosto, simulato' e sim.: criptonimo, criptorchidia. Definizione Treccani

