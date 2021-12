La definizione e la soluzione di: Lo precedono in volo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : VO

Curiosità : Lo precedono in volo

situazioni che si verificano nel corso delle normali procedure che precedono il volo e che vengono vissute come foriere d'ansia. Si immagini, ad esempio ... Significato vo

passavogare v. intr. comp. di passare e vogare. – Vogare a ritmo serrato. Quasi esclusivam. remi e di accelerare il ritmo (per es., nel canottaggio, in prossimità del traguardo o per superare un’altra imbarcazione): Passa vo’ Passa vo’ Passavoga, arranca, arranca (Redi). volant vo'lã, it. vo'lan s. m., fr. der. di voler 'volare²'. - abbigl., arred. striscia di stoffa pieghettata o arricciata usata per guarnire abiti femminili, biancheria, tende e sim. balza, falpalà, gala, disus. volantino. ? guarnizione. Definizione Treccani

Altre definizioni con precedono; volo; precedono le gare di F.1; Le precedono nell ovile; Ci precedono in caccia; Lo precedono in cielo; Uno schiacciatore della pallavolo ; Un cielo nuvolo so un costo fisso al ristorante; La Francesca della pallavolo italiana; Il gioco da tavolo con le armi e l assassino; Cerca nelle Definizioni