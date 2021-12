La definizione e la soluzione di: Possono essere naturali, umane, del computer... Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RISORSE

Curiosità : Possono essere naturali, umane, del computer..

personal computer possono essere considerati microcomputer. La seconda generazione di microcomputer, che prende il nome di home computer (it.: computer domestico) ... Significato risorse

Neologismi (2008) impegnabile agg. Che può essere impegnato per lo svolgimento Lavori pubblici nel ’99 non presenta progressi rispetto all’anno precedente in termini di risorse impegnate sull’intera massa impegnabile, che segnano un indice dell’84,4% (-7,6 risorgere ri'sord?ere lett. o ant. risurgere e resurgere v. intr. dal lat. resurgere, der. di surgere, col pref. re- coniug. come sorgere. - 1. assumere la posizione eretta, anche fig.: Cadde, risorse e giacque A. Manzoni alzarsi in di prima: Milano, distrutta dal Barbarossa, risorse più bella dalle sue rovine Definizione Treccani

