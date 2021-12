La definizione e la soluzione di: Possono essere a cono, a rocchetto, texani... Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TACCHI

Curiosità : Possono essere a cono, a rocchetto, texani..

Significato tacchi

tacco s. m. prob. retroformazione da taccone (pl. -chi). – 1. da pochi millimetri a parecchi centimetri (come in molti tipi di scarpe da donna): scarpe con tacco, senza tacco; t. di cuoio, di para, di gomma; t. di legno rivestito di pelle; t CATEGORIA: MILITARIA – MODA tacco s. m. retroformazione di taccone pl. -chi. - 1. rialzo della parte posteriore della scarpa ? Espressioni: fig., alzare i tacchi ? ?; fig., fam. tagliare la corda. darsela a gambe. restare, rimanere, trattenersi; ? battere i tacchi eseguire gli ordini con lestezza, come i soldati obbedire a bacchetta, fam Definizione Treccani

