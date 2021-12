La definizione e la soluzione di: La posata... di Totti e Pirlo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CUCCHIAIO

Curiosità : La posata... di Totti e Pirlo

Significato cucchiaio

cucchiàio (region. cucchiaro) s. m. lat. cochlearium, der. di o per essere mal ridotta. 2. Quantità di liquido o d’altro contenuta in un cucchiaio: un c. di brodo, di farina, di sciroppo, di zucchero, ecc. Nella tecnica farmaceutica, il CATEGORIA: CHIRURGIA – ALIMENTAZIONE entremets ãtr?'m?, it. antre'm? s. m., fr. comp. di entre 'fra' e mets, ant. mes, 'cibo'. - 1. gastron. nei pranzi di molte portate, piatto intermedio, leggero, 'arrosto e la frutta piatto di mezzo, non com. tramezzo. 2. gastron. piatto dolce al cucchiaio soufflé, crema, gelato che precede il dessert propriamente detto dolce. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

