La definizione e la soluzione di: La porzione singola e completa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MONODOSE

Curiosità : La porzione singola e completa

(con la squama) sia nella porzione della base (con la porzione orbitale), anteriormente. Nell'osso frontale si considerano: Una squama, porzione verticale ... Significato monodose

monodò?e agg. comp. di mono- e dose, invar. – Di confezione commerciale, spec. farmaceutica ma anche alimentare, contenente una sola dose di prodotto. monodose mono'd?ze agg. comp. di mono- e dose, invar. - farm. di confezione farmaceutica contenente una sola dose di preparato unidose. ? usa e getta. CATEGORIA: FARMACOLOGIA E TERAPIA – INDUSTRIA COSMETICA E FARMACEUTICA Definizione Treccani

Altre definizioni con porzione; singola; completa; Quello di proporzione fu ideato da Galileo Galilei; porzione dell'encefalo che regola l'ipofisi; Piccola porzione ; Rapporto di proporzione ; Presa singola rmente; Caratteristica, singola re; Al singola re fa “al”; Gli al singola re; Chi completa un gioco enigmistico; Imbacuccarsi completa mente in una coperta; Una serie completa | Venerdì 26 novembre 2021; completa un illustrazione; Cerca nelle Definizioni