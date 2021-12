La definizione e la soluzione di: Li portano i frati attorno alla vita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CORDIGLI

Curiosità : Li portano i frati attorno alla vita

attraverso l'osservanza di un quarto voto di vita quaresimale; i frati minimi si dedicano particolarmente alla predicazione e al ministero della riconciliazione ... Significato cordigli

Definizione Treccani

