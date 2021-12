La definizione e la soluzione di: Li porta l uomo predatore e fascinoso: baffi da __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SPARVIERO

Curiosità : Li porta l uomo predatore e fascinoso: baffi da __

natura feroce e irascibile, e per questo risulta pericoloso e difficile da allenare. È dotato di una gemma sulla fronte, di due paia di baffi e di artigli ... Significato sparviero

sparvièro (o sparvière; ant. sparavière e sparavièri) . pellegrino), lo smeriglio (s. smeriglio). c. In funzione di agg. (f. -a), letter., da sparviero, quindi audace e rapace a un tempo: il suo piglio di ardito e spicciativo furfante CATEGORIA: ARREDAMENTO E DESIGN ulula 'ulula s. f. dal lat. ulula, der. di ululare 'ululare'. - 1. lett. rapace notturno degli strigiformi con occhi grandi e becco ricurvo ? barbagianni, gufo. 2. zool. uccello strigiforme diffuso nelle regioni subartiche civetta sparviero. Definizione Treccani

Altre definizioni con porta; uomo; predatore; fascinoso; baffi; Non rilevanti, poco importa nti; Il pullman che trasporta gli studenti; Riporta re le parole di qualcun altro; porta oggetti per ciclomotori; Lo era Richard Gere... oltre che gentiluomo ; uomo creato dal Dio cristiano: a __ e somiglianza; Insieme a Bacco e Venere riduce l uomo in cenere; Lo Schwarzenegger attore e uomo politico; Il predatore del mare; Il predatore preistorico dai canini sviluppatissimi; baffi folti e molto lunghi; Animale polare coi baffi ; I baffi dei gatti e di altri animali; Si fa di scherno sotto i baffi ; Cerca nelle Definizioni