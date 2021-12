La definizione e la soluzione di: Popolare marchio di sigarette nato nel 1954. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : WINSTON

Curiosità : Popolare marchio di sigarette nato nel 1954

tedesco-orientale, con una produzione di 6.500 tonnellate. Il marchio di sigarette senza filtro Karo, che ai tempi della DDR erano le sigarette degli artisti e dei dissidenti ... Significato winston

Neologismi (2008) plurisposato p. pass., s. m. e agg. Chi o che si è sposato più . ( Maria Laura Rodotà , Stampa, 17 aprile 1999, p. 25, Società e Cultura) • Sarah, che Winston Churchill chiamava «il Mulo» era la sua preferita e, cosa molto liberale per una Definizione Treccani

