La definizione e la soluzione di: Poltrire, starsene in panciolle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OZIARE

Curiosità : Poltrire, starsene in panciolle

Significato oziare

oziare v. intr. dal lat. otiari, der. di otium «ozio» (io ). – Stare in ozio, stare senza far nulla, astenersi da ogni occupazione o attività utile: passare il tempo oziando; sfaccendati che oziano per le strade dalla mattina alla sera. . dal lat. otiari, der. di otium 'ozio' io òzio, ecc.; aus. avere. - stare in ozio, essere sfaccendato: passare il tempo oziando gingillarsi, fam. girarsi i pollici, non com. ninnolare, non com. ozieggiare, poltrire, non com. poltroneggiare, fam. stare in panciolle. ? bighellonare Definizione Treccani

