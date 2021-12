La definizione e la soluzione di: Poliziotti appostati per controllare un luogo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PIANTONI

Curiosità : Poliziotti appostati per controllare un luogo

1994 Fabio Savi eseguì un sopralluogo presso una banca a Santa Giustina nel riminese, davanti alla quale si trovavano appostati Baglioni e Costanza. Savi ... Significato piantoni

Definizione Treccani

Altre definizioni con poliziotti; appostati; controllare; luogo; Li chiedono i poliziotti al conducente; Svegli... come poliziotti municipali; I poliziotti per i gangster; In gergo sono così chiamati i poliziotti ; Darne una significa guardare o controllare al volo; Mutante dei fumetti che può controllare i metalli; controllare le proprie intemperanze; Si apre per controllare l'olio; La provincia canadese con capoluogo Edmonton; Vuotare un luogo da cose e persone; Il capoluogo dell Erzegovina; Relative al luogo di origine; Cerca nelle Definizioni