In politica è sostituzione di parte dei ministri

rimpasto s. m. der. di rimpastare. – L’azione, l’operazione di rimpastare, il fatto di venire rimpastato, e la cosa stessa rimpastata. Per lo più fig.: questa relazione ha bisogno di un r.; r. (o rimaneggiamento) ministeriale, r. di governo, la sostituzione di uno o più ministri e sottosegretarî in un s. m. der. di rimpastare. - 1. il rimpastare e la cosa stessa rimpastata. 2. fig. a. rimescolamento degli elementi di cui una cosa è composta: il libro è solo un r. di vecchi articoli rielaborazione, rimaneggiamento. ? ristrutturazione. b. polit. modifica di governo in cui uno o Definizione Treccani

