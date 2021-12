La definizione e la soluzione di: Lo è il poema Così parlò Zarathustra di Strauss. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SINFONICO

Curiosità : Lo e il poema Cosi parlo Zarathustra di Strauss

Così parlò Zarathustra (Also sprach Zarathustra), op. 30 è uno dei poemi sinfonici più noti di Richard Strauss. Composto nel 1896, è evidentemente ispirato ... Significato sinfonico

sinfònico agg. der. di sinfonìa (pl. m. -ci). – Di sinfonia, che si riferisce al genere musicale della sinfonia: composizione, musica, orchestra s.; poema s. (v. poema, n. 4). ? Avv. sinfonicaménte, in forma di sinfonia; sotto l’aspetto sinfonico. classico 'klas:iko dal lat. classicus 'appartenente alla prima classe dei cittadini', e, riferito a scrittori, 'di prim'ordine' pl. m. -ci. - ¦ agg. 1. appartenente compositori della tradizione occidentale: la musica c. ? colto. ? da camera, lirico, sinfonico. leggero, pop, popolare. ¦ s. m. opera che riveste un'importanza fondamentale Definizione Treccani

