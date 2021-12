La definizione e la soluzione di: È di plastica in un album di Gianluca Grignani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FABBRICA

Curiosità : e di plastica in un album di Gianluca Grignani

Gianluca Grignani (Milano, 7 aprile 1972) è un cantautore, chitarrista e produttore discografico italiano. Ha venduto complessivamente circa 5 milioni ... Significato fabbrica

fàbbrica (letter. fàbrica) s. f. dal lat. fabrica «mestiere; lavorazione; consideri in rapporto alla sua costruzione (sinon. quindi, ma ormai raro nell’uso com., di fabbricato): una bella, grande, solida f.; una f. ben disegnata; è caduto da una f. (in CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA fabbrica 'fab:rika lett. fabrica s. f. dal lat. fabrica 'mestiere; lavorazione; officina', der. di faber 'fabbro, artigiano'. - 1. edil., non com. : f. d'un palazzo e ? FABBRICAZIONE 2. 2. industr. edificio in cui si produce qualcosa su scala industriale: f. di automobili industria, manifattura, officina Definizione Treccani

