La definizione e la soluzione di: Placida ed equilibrata.

Soluzione 6 lettere : POSATA

Curiosità : Placida ed equilibrata

degli occhi, caratteristica imprescindibile ed irrinunciabile della razza. Viene definito un cane equilibrato, calmo, riflessivo, mai timido o aggressivo ... Significato posata

posata1 s. f. der. di posare. – 1. ant. o raro. a. Urbino , e farà una prima p. ad Agobio (Machiavelli); Ad affannosi e tardi passi alterna Brevi posate (Grossi). b. Il sostegno dove si posa un uccello o il luogo dove si posa e fa posata po'sata s. f. part. pass. femm. di posare, nel sign. di 'deporre, mettere giù'. - 1. ciascuno degli utensili usati per servire a tavola e mangiare le vivande: posate da portata tosc. serviti. ? coperto. ? per tagliare le vivande coltello, per dolci, caffè e sim. cucchiaino, per vivande liquide cucchiaio, per vivande solide CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

