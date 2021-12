La definizione e la soluzione di: La placca che è un area mobile di crosta terrestre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TETTONICA

Curiosità : La placca che e un area mobile di crosta terrestre

soggetti a fenomeni di estensione durante il Cenozoico a causa del rifting collegato all'allontanamento della placca araba dalla placca africana. I terrane ... Significato tettonica

tettònica (o tectònica) s. f. dal gr. te?t????? distruzione di litosfera. Una sintesi del passato geologico della Terra, secondo la teoria della tettonica a zolle, vede all’inizio dell’era mesozoica (circa 200 milioni di anni fa CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA placca s. f. dal fr. plaque, der. di plaquer 'placcare'. - 1. a. pezzo di metallo, o d'altro materiale, largo e piatto lamina, lastra, piastra. delle grandi porzioni che compongono la litosfera: p. litosferica zolla. ? Espressioni: tettonica a placche teoria che spiega la configurazione della crosta terrestre mediante Definizione Treccani

