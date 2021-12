La definizione e la soluzione di: Le piume dell airone di moda nel XX secolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : EGRETTE

Curiosità : Le piume dell airone di moda nel XX secolo

piccolo e alcune piume brunastre sul collo, penne scapolari bruno-verdastri, e penne copritrici primarie più nere. Questo uccello di solito è silenzioso ... Significato egrette

airóne s. m. dall’ant. aghirone, e questo dal germ. heigir o heiger; in commercio e largamente utilizzate dalla moda femminile tra la fine del 19° e l’inizio del 20° sec., insieme con quelle di garzetta, col nome di egrette (fr. aigrettes) e asprì. Definizione Treccani

