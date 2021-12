La definizione e la soluzione di: Il più antico tribunale di Atene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : AREOPAGO

Curiosità : Il piu antico tribunale di Atene

figlio di Aristone del demo di Collito e di Perictione (in greco antico: ???t?? Pláton, pronuncia: ['pla.t??n]; Atene, 428/427 a.C. – Atene, 348/347 ... Significato areopago

areòpago (o areopàgo) s. m. dal lat. Areopagus, gr. ???e??? p???? «colle di Ares », cioè del dio Marte (pl. -ghi). – 1. Il più antico tribunale di Atene , le cui attribuzioni, in origine assai ampie, vennero ridotte (462-461 a. C.) al solo giudizio intorno ai delitti di sangue. Il nome deriva da Definizione Treccani

Altre definizioni con antico; tribunale; atene; Un antico e libresco signore; Stato africano affacciato sull Atlantico : Costa __; Quello Atlantico è navigabile; Il poeta di Pianto antico ; In tribunale può essere a porte aperte o chiuse; Sala di tribunale ; Sostiene l accusa in tribunale ; Chiamata in tribunale ; Dolcetto al cocco dipinse la Scuola di atene ; L umanoide alle catene di montaggio; Basta una lettera per bloccare atene ; Città greca che fu a lungo rivale di atene | Venerdì 26 novembre 2021; Cerca nelle Definizioni