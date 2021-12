La definizione e la soluzione di: Pirandello gli dedicò un saggio nel 1908. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : UMORISMO

Curiosità : Pirandello gli dedico un saggio nel 1908

Disambiguazione – "Pirandello" rimanda qui. Se stai cercando altri significati per Pirandello, vedi Pirandello (disambigua). Luigi Pirandello (Agrigento, 28 ... Significato umorismo

umorismo s. m. der. di umore; nel sign. 2, con influenza dell’ingl. humour (v.). – , fumetti; fare dell’u., scherzare, fare dello spirito, di solito in frasi di tono negativo: siamo in una situazione drammatica, e non mi sembra il caso di fare dell’umorismo. umorismo s. m. der. di umore, con influenza dell'ingl. humour. - capacità di esprimere e rappresentare gli aspetti più curiosi e divertenti della realtà che possono scrittore povero di u. comicità, humour, non com. umore, vis comica. ? spirito. ? Espressioni: fare dell'umorismo 1. dire battute per suscitare ilarità fare dello spirito Definizione Treccani

Altre definizioni con pirandello; dedicò; saggio; 1908; Quello di pirandello deve... pensarci; La scuola in cui insegnò pirandello dal 1897 al 1922; L' __ delle mogli, commedia di pirandello ; Scopre la Luna in una novella di pirandello ; La regina a cui Livingstone dedicò le note cascate; Verdi gli dedicò la sua celebre Messa da requiem; Virgilio dedicò un poema alle sue gesta; Elton John la dedicò a Lady D Candle in __ ing; È infame in un saggio di Alessandro Manzoni; Passaggio labirintico; Habitat di un essere vivente natura, paesaggio ; Il passaggio che si abbassa se arriva il treno; Nel 1908 si tennero a Londra; Cerca nelle Definizioni