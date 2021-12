La definizione e la soluzione di: Pietro Testa dipinse il suo sacrificio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : IFIGENIA

Curiosità : Pietro Testa dipinse il suo sacrificio

Pietro Testa detto il Lucchesino (Lucca, 1612 – Roma, 1650) è stato un pittore italiano. Figlio di Giovanni di Bartolomeo, di professione rigattiere, ... Significato ifigenia

sacrifìcio (tosc. o letter. sacrifìzio; ant. o region. sagrifìcio il rito, la cerimonia con cui si svolge e si attua il sacrificio: secondo il mito, Ifigenia , durante il s., fu cambiata da Artemide in una cerva. b. Nel cristianesimo, il termine Definizione Treccani

Altre definizioni con pietro; testa; dipinse; sacrificio; Il cognome di don pietro nella serie tv Gomorra; pietro __: fu detto il pittore delle regine; È pietro per i Francesi; Gesù lo dice a pietro apostolo, apostrofandolo; Attesta il cambiamento di proprietà di un bene; Del suo elmo l Italia s è cinta la testa ; Protesta che si fa rifiutandosi di lavorare; Mal di testa , emicranie; Dolcetto al cocco dipinse la Scuola di Atene; Giusepppe __: dipinse famose vedute di Parigi; dipinse una celeberrima Maestà; Il Giambattista che dipinse “Gloria di Spagna”; Un sacrificio del devoto specialità della scherma; La rinuncia del religioso, piccolo sacrificio ; L'estremo sacrificio del cristiano; Eroica fino al sacrificio ; Cerca nelle Definizioni