La definizione e la soluzione di: La pietra che scandiva le distanze per i romani.

Soluzione 7 lettere : MILIARE

Curiosità : La pietra che scandiva le distanze per i romani

nota, tra le torri di Milano, sono la torre del Comune, che un tempo scandiva gli orari ufficiali di apertura e chiusura delle attività e che è situata ... Significato miliare

miliare1 agg. dal lat. miliarius o milliarius, der. di milia (v. miglio1). – Del miglio, come misura itineraria. Solo nella locuz. pietra o colonna m., la colonnina (detta anche, con termine archeologico, miliario) che, in epoca romana, indicava sulle grandi strade la distanza progressiva, in miliare agg. dal lat. miliarius o milliarius, der. di milia 'mille'. - che si riferisce al miglio come unità di misura ? Espressioni: colonna o pietra miliare 1. blocco di pietra che sulle grandi strade romane indicava la distanza progressiva, in miglia, da un punto di partenza cippo. ? miglio. 2. fig. opera, fatto e sim., Definizione Treccani

