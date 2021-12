La definizione e la soluzione di: La pietra che ornava i copricapo dei Faraoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MALACHITE

Curiosità : La pietra che ornava i copricapo dei Faraoni

egizia; il periodo dei "faraoni" persiani terminò più di un secolo dopo, nel 402 a.C. Infatti, dopo alcuni regni piuttosto effimeri di faraoni nativi, dal 380 ... Significato malachite

malachite s. f. prob. dal lat. molochitis, nome di una pietra dura, dal gr. µ???? Italia si rinviene in Sardegna , in Liguria e in Carnia . 2. Pigmento verde costituito da malachite naturale allo stato di polvere. 3. In chimica organica, colorante del gruppo del Definizione Treccani

