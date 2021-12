La definizione e la soluzione di: La pietra... che si accende. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FOCAIA

Curiosità : La pietra... che si accende

presenti due opinioni: una indica che nel primo giorno si accendano tutte le luci della chanukkiah e ogni giorno se ne accenda una in meno rispetto al precedente; ... Significato focaia

focàia agg. f. lat. tardo focarius, der. di focus nel sign. di «fuoco, fiamma». – Prealpi . Usata, nell’età preistorica, per trarne armi a punta e da taglio, la pietra focaia fu poi, per la sua proprietà di sprigionare scintille con la pressione o lo sfregamento CATEGORIA: MILITARIA armi Armi da urto - Bastone; catena; clava; frusta; manganello o sfollagente; martello; mazza d’arme; mazza ferrata; mazzafrusto; mazza piombata; mazza snodata; pugno di ferro o tirapugni; scudiscio. da fuoco, proiettili e altro - 1. Armi antiche: acciarino a pietra focaia, focone, lumiera; bacchetta, calcatoio; braga; forcella, mascolo; inasta-baionetta; luminello; piastra Definizione Treccani

