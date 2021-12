La definizione e la soluzione di: Il Piero giornalista ed ex Presidente del Lazio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MARRAZZO

Curiosità : Il Piero giornalista ed ex Presidente del Lazio

Marrazzo, detto Piero (Roma, 29 luglio 1958), è un giornalista, conduttore televisivo ed ex politico italiano, presidente della Regione Lazio dal 2 maggio ... Significato marrazzo

Neologismi (2008) veltronismo s. m. La strategia politica di Walter Veltroni. a sinistra, con il masochismo consueto: chissà se si potrà vincere nonostante Piero Marrazzo . Un candidato scelto facendo zapping in tv, una Lilli Gruber in sedicesimo, l Definizione Treccani

