La definizione e la soluzione di: Piccolo rettile che ama stare al sole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : LUCERTOLA

Curiosità : Piccolo rettile che ama stare al sole

fiumi, laghi o stagni. Ogni tanto effettua piccole nuotate, ma preferisce stare sul fondo. Ama soffermarsi al sole su appigli di tronchi galleggianti e zone ... Significato lucertola

lucèrtola (ant., poet. e dial. lucèrta) s. f. lat. lacerta. – una l., o come le l., di chi ama stare fermo al sole; campa di lucertole, pare che mangi lucertole, di persona molto magra; meno com., trovare, avere la l. a due code, aver fortuna CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA -sauro dal gr. sâuros 'lucertola'; lat. scient. -saurus. - zool. Secondo elemento di parole composte che indica la lucertola oppure somiglianza, relazione con la lucertola o gli appartenenti al sottordine dei sauri, talora con riferimento particolare ai dinosauri. Definizione Treccani

