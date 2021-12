La definizione e la soluzione di: Piccolo insetto che ama fare la fila. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FORMICA

Curiosità : Piccolo insetto che ama fare la fila

masticato. Ama le gare di macchine e gli insetti. In un episodio della terza stagione afferma, infatti, che gli sarebbe piaciuto essere un insetto. Erwin ... Significato formica

formica1 (pop. formìcola) s. f. lat. formica (affine al gr. specie che hanno l’abitudine di tenere l’addome rialzato; f. rossa, insetto della specie Formica rufa e di altre specie simili, comuni in Italia , utili per le grandi distruzioni formicaio formi'kajo s. m. der. di formica. - 1. zool. nido di formiche ? Espressioni: fig., stuzzicare il formicaio dare noia a chi sta calmo e può, se eccitato, dare a sua volta fastidio destare il can che dorme. 2. fig., spreg. moltitudine di persone stipate in un luogo Definizione Treccani

