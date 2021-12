La definizione e la soluzione di: I piccoli legumi verdi tondi, ottimi come crema. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PISELLI

Curiosità : I piccoli legumi verdi tondi, ottimi come crema

francesi, ma più corti e dalla sezione un po' più larga, le rosette, piccoli panini tondi, e infine la fresella, ovvero un biscotto di pane tondo e sottile ... Significato piselli

pisèllo s. m. lat. *pisellum, dim. di pisum, e questo dal gr. p?s?? o a verde, indica una particolare gradazione di verde, simile a quella del seme del pisello: una camicetta color p., o color verde p., o più semplicemente, una camicetta verde CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – ALIMENTAZIONE legume s. m. lat. legumen -minis. - 1. bot. frutto caratteristico delle piante leguminose baccello. 2. al plur., semi delle diverse leguminose alimentari: minestra di l. ? ceci, fagioli, fave, lenticchie, piselli. Definizione Treccani

Altre definizioni con piccoli; legumi; verdi; tondi; ottimi; come; crema; Dare il cibo ai bambini piccoli ; piccoli dessert o pasticcini; Dipingere piccoli ssime figure; Né grandi né piccoli | Martedì 30 novembre 2021; legumi per ottime zuppe; Il frutto delle legumi nose; legumi nosa da olio di semi; legumi che si vendono allo stadio; Bella pianta ornamenta le con foglie rosse e verdi ; L opera verdi ana più lunga; L opera verdi ana con la “Marcia trionfale”; Le Granny Smith sono verdi ; Pani rotondi non lievitati diffusi in Lunigiana; Dolci tondi tipici di Napoli; Pingui, rotondi ; Così sono detti gli occhi tondi e sporgenti; Pesci ottimi alla livornese; Non abbandona l'ottimi sta; Ispirato a ottimi smo; Lo è l'ottimi sta nei confronti del futuro; Lo sono piatti come i tikka masala e i samosa; come il pollo allevato rusticamente; Rendere lisci materiali come il marmo; Concordi come per certe decisioni assembleari; Lo è la crema capace di restituire il grado d umidità naturale della pelle; L affluente dell Adda che bagna crema ; Non screma to; Una crema per il corpo; Cerca nelle Definizioni