La definizione e la soluzione di: Piccole parenti del pianoforte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPINETTE

Curiosità : Piccole parenti del pianoforte

film italiano del 1994 diretto da Neri Parenti. Gli amici Renato e Paolo sono in un televisore e hanno il compito di trasportare un pianoforte su una scalinata ... Significato spinette

Definizione Treccani

Altre definizioni con piccole; parenti; pianoforte; Permette di eliminare le piccole scabrosità; Corre con le più piccole auto; Sono piccole imperfezioni; Si usa per piccole pesate; Le parenti per lo più... anziane; E usuale tra parenti ; Scrisse I parenti terribili; Tutti gli sposi lo sono di ricevere parenti e amici; I... denti del pianoforte ; Grand _ Chromatique, brano per pianoforte di Liszt; La sigla del pianoforte ; Noto brano per pianoforte di Isaac Albéniz; Cerca nelle Definizioni