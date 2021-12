La definizione e la soluzione di: Piazza romana con al centro la Fontana del Tritone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BARBERINI

Curiosità : Piazza romana con al centro la Fontana del Tritone

La fontana dei Tritoni si trova a Roma, in piazza della Bocca della Verità, di fronte alla basilica di Santa Maria in Cosmedin. La realizzazione, fin dal ... Significato barberini

quod non fecerunt Barbari, Barbarini fecerunt ‹ fecèrunt bàrbari › (lat. «ciò che non fecero i barbari, l’hanno sia stato autore il mantovano Carlo Castelli) scritta contro il papa Urbano VIII (Maffeo Barberini), che durante il suo pontificato (1623-1644) spogliò il Pantheon dei suoi bronzi Definizione Treccani

