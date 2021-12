La definizione e la soluzione di: Piante con tronco, rami e foglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ALBERI

Curiosità : Piante con tronco, rami e foglie

con la più grande circonferenza del tronco è il baobab: anche oltre 40 m di circonferenza. La chioma dell'albero è costituita dalle foglie e dai rami ... Significato alberi

on line ALBERO 1. Un ALBERO è una pianta perenne (cioè che vive modi di dire alberi d’alto fusto albero da frutto albero da legno albero della Cuccagna albero della scienza del bene e del male albero del latte albero della vita albero di Natale tagliare dal fr. ant. tailler, lat. tardo taliare, der. di talea 'talea' io tàglio, ecc.. - ¦ v. tr. 1. a. interrompere del tutto la continuità di un corpo operandovi e sim. radere, seguendo i contorni ritagliare, spec. con la sega segare, riferito ad alberi e sim. smozzare, in pezzi minuti tagliuzzare, riferito al pelo di un animale Definizione Treccani

