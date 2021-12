La definizione e la soluzione di: Piante cespugliose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ARBUSTI

Curiosità : Piante cespugliose

album L.) è una pianta cespugliosa che appartiene alla famiglia delle Santalaceae (secondo la classificazione APG). Il vischio è una pianta sempreverde epifita ... Significato arbusti

on line ALBERO 1. Un ALBERO è una pianta perenne (cioè che vive ; all’ombra di un a.). Gli alberi si distinguono da altre piante, come gli arbusti e le erbe, soprattutto per la statura: alcune specie possono raggiungere dimensioni notevolissime piantumare v. tr. der. di piantume. - collocare alberi e arbusti in grande quantità e secondo un progetto impiantare, mettere a dimora, piantare. Definizione Treccani

