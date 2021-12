La definizione e la soluzione di: Piano posto tra quello terreno e quelli nobili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MEZZANINO

Curiosità : Piano posto tra quello terreno e quelli nobili

Al piano terreno sorgevano le scuderie, destinate successivamente a magazzini, e l'androne comune. Il primo piano del palazzo, il cosiddetto piano nobile ... Significato mezzanino

mezzanino s. m. der. di mezzano. – 1. Piano secondario di servizio (detto anche ammezzato) che in alcuni tipi di edifici del passato si trovava interposto tra il piano terreno e i piani sovrastanti (detti nobili), spesso ricavato nella differenza di altezza tra alcuni ambienti principali (androni, CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA mezzanino m?dz:a'nino s. m. der. di mezzano. - archit. piano di un edificio, situato generalm. tra il pianterreno e il primo piano ammezzato, piano rialzato. Definizione Treccani

Altre definizioni con piano; posto; quello; terreno; quelli; nobili; Recipiente da tavola, piano o fondo; Un altopiano della Tripolitania; I... denti del piano forte; Grand _ Chromatique, brano per piano forte di Liszt; Così fu chiamato l aposto lo Giuseppe di Cipro; L aposto lo, figlio di Alfeo, detto il Minore; Tesi, presupposto ; Composto chimico usato nelle fibre ottiche; quello di bario è un sale usato come pigmento; quello dell ISTAT serve per calcolare l inflazione; quello della Bastiglia è un gioco da tavola; A Milano, quello Bicocca è un museo; Il terreno ... che dà olio; Segno nel terreno lasciato da animali o da persone; Un terreno a insalata; Aree di terreno contigue a fabbricati rurali | Venerdì 26 novembre 2021; Fuggono all estero... quelli non gratificati; quelli della sosta elevano contravvenzioni; quelli sacri incutono timore e rispetto; quelli per la noia... vengono spontanei; Titolo nobili are | Sabato 27 novembre 2021; Uno che vanta nobili natali; Insegna o emblema nobili are, civico o statale; Nome comune della Pinna nobili s mediterranea; Cerca nelle Definizioni