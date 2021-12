La definizione e la soluzione di: Si pianifica per raggiungere scopi, spesso bellici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : STRATEGIA

Curiosità : Si pianifica per raggiungere scopi, spesso bellici

integrazione tra uomini-pesce ed umani. Per raggiungere i suoi scopi, fonda quindi i Nuovi pirati uomini-pesce e si allea con Vander Decken IX. Insieme assaltano ... Significato strategia

strategìa s. f. dal gr. st?at???a (lat. strategia) «comando dell’esercito; carica di stratego; i risultati più favorevoli) con il minor sacrificio possibile: problemi, trattati, manuali di strategia; s. offensiva e difensiva; alta s.; s. terrestre, navale e marittima, aerea CATEGORIA: MILITARIA strate'd?ia s. f. dal gr. strategía lat. strategia 'comando dell'esercito; carica di stratego; arte militare', der. di strategós 'comandante'. - 1. milit. a. individuazione degli obiettivi di una guerra e dei mezzi per conseguire la vittoria: s. terrestre, aerea ? piano. b. impostazione Definizione Treccani

Altre definizioni con pianifica; raggiungere; scopi; spesso; bellici; Militare che pianifica ; raggiungere l'apice; Fine da raggiungere ; Punti da raggiungere ; Agisce senza scrupoli pur di raggiungere lo scopo; Scrive gli oroscopi ; Si costituisce fra più persone per scopi filantropici; Il monte della California con il telescopi o di Haale; Microscopi co animaletto marino luminescente; Il magnete spesso appeso al frigo; Il Bastian che si oppone spesso ; Segue spesso il Ciak; spesso lo indossano gli studenti delle elementari; Gas bellici ; I mezzi bellici per scoraggiare gli eventuali aggressori; Un museo di mezzi bellici ; Complesso degli strumenti bellici di una nazione; Cerca nelle Definizioni