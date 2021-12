La definizione e la soluzione di: Pettinatura che ricorda una calotta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CASCHETTO

Raffigura una dama velata con diadema, riconoscibile come una principessa di età giulio-claudia con la caratteristica pettinatura a boccoli che ricadono ... Significato caschetto

caschétto s. m. dim di casco3 . – 1. Piccolo casco. 2. fig. Capigliatura corta e tondeggiante, a guisa di un piccolo casco, spec. nella locuz. a c.: capelli a caschetto. carré ka're, it. ka'r:e agg. e s. m., fr. lat. quadratus. - ¦ s. m. 1. taglio di bestia macellata lombata. 2. abbigl. elemento che copre da uomo e negli abiti femminili sprone. 3. taglio di capelli squadrato ? caschetto. ¦ agg. di pane affettato e confezionato per tramezzini, solo nell'espressione pan carré CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

