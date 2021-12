La definizione e la soluzione di: Pesce marino serpentiforme con saliva tossica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MURENA

Curiosità : Pesce marino serpentiforme con saliva tossica

Significato murena

murèna s. f. dal lat. muraena, gr. µ??a??a, nome di pesce ricordato da Aristotele. – Nome delle varie specie di pesci del genere Muraena, dell’ordine degli apodi, dal corpo anguilliforme che supera spesso la lunghezza di un metro, privo di squame e di pinne pettorali e ventrali (mentre le altre Definizione Treccani

