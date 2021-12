La definizione e la soluzione di: Pesce dei fondali sabbiosi dagli aculei veleniferi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TRACINA

Curiosità : Pesce dei fondali sabbiosi dagli aculei veleniferi

appartenenti all'ordine Perciformes. Questi pesci sono diffusi nei bassi fondali sabbiosi di tutto il mar Mediterraneo e sulle coste atlantiche dall'Europa occidentale ... Significato tracina

tràcina s. f. lat. *tracina, der. del lat. class. dracaena, propr. «femmina del drago». – Nome comune di quattro specie di pesci della famiglia trachinidi, presenti nel Mediterraneo, la t. drago (Trachinus draco), la t. ragno (Trachinus araneus ), la t. raggiata (Trachinus radiatus) e la t. vipera pesce 'pe?e s. m. lat. piscis. - zool. nome generico dei vertebrati appartenenti alle classi dei pesci cartilaginei e dei pesci ossei ? Espressioni: fig., occhio di pesce pilota fanfano. ? pesce ragno 1. pesce teleosteo dei perciformi trachino, tracina. 2. region. pesce osseo eurialino della famiglia serranidi spigola. ? pesce tigre Definizione Treccani

