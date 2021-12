La definizione e la soluzione di: Pesce conosciuto anche come corifena cavallina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LAMPUGA

Curiosità : Pesce conosciuto anche come corifena cavallina

La corifena o lampuga (Coryphaena hippurus (Linnaeus, 1758)) conosciuta anche come corifena cavallina è un pesce osseo pelagico appartenente alla famiglia ... Significato lampuga

lampuga (o lampuca) s. f. voce di etimo incerto, diffusa, con varianti, in molti dialetti e lingue dell’area mediterranea. – Nome con cui sono noti due pesci: la corifena, e una specie della famiglia stromateidi, Stromateus fiatola. Definizione Treccani

Altre definizioni con pesce; conosciuto; anche; come; corifena; cavallina; pesce marino serpentiforme con saliva tossica; pesce che esiste comune, dorato, labbrone; pesce dei fondali sabbiosi dagli aculei veleniferi; pesce Sphyraena dei Tropici molto aggressivo; Qualcosa di conosciuto ma anche una persona vicina; L uccello conosciuto come avvoltoio degli agnelli; L Ernesto conosciuto come il Che; Il monumento conosciuto come Colosseo; Viene chiamato anche Fungo di carne; Zona glabra isolata detta anche alopecia areata; Deutoplasma detto anche vitello; Qualcosa di conosciuto ma anche una persona vicina; Uno stabilimento come quello toscano di Petriolo; come i pagamenti dilazionati in diverse quote; Lo Stefano protagonista di Veloce come il vento; come i lavori delegati a una ditta esterna; Cerca nelle Definizioni