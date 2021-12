La definizione e la soluzione di: Pesce che esiste comune, dorato, labbrone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CEFALO

Curiosità : Pesce che esiste comune, dorato, labbrone

1828), noto in italiano come sigano, è un pesce osseo marino appartenente alla famiglia Siganidae. Questo pesce ha una sagoma ovale e corpo compresso lateralmente ... Significato cefalo

cèfalo- e -cèfalo dal gr. ?e?a?? «testa», come prefisso ?e?a??- (come cefalocele, cefalometrìa, brachicefalo, macrocefalo, ecc.), col sign. di «capo, testa». ? L’astratto corrispondente, come secondo elemento, è -cefalìa (brachicefalìa, ecc.). cefalo 't??falo s. m. lat. tardo cephalus, dal gr. képhalos, der. di kephal? 'testa'. - zool. nome di alcune specie di pesci ossei mugilidi delle acque marine costiere di regioni calde e temperate muggine. Definizione Treccani

Altre definizioni con pesce; esiste; comune; dorato; labbrone; pesce dei fondali sabbiosi dagli aculei veleniferi; pesce Sphyraena dei Tropici molto aggressivo; Boccalone... come un pesce ; Un organo del pesce ; Resiste re, tenere duro: __ i denti; Unità di misura della resiste nza elettrica; Oppone resiste nza a chi corre; Pronte a resiste re alle scosse telluriche; Un comune agrigentino: Porto __; comune ligure dove soggiornò David H. Lawrence; Un noto comune che sorge alle pendici del Vesuvio; Quello di idrogeno è la comune acqua ossigenata; Lo stile fastoso e dorato di Luigi XV; Adorato monarca; Un coleottero che può essere dorato o clatrato; Odorato o acume; Cerca nelle Definizioni