La definizione e la soluzione di: Pertinacia, severità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FERMEZZA

Curiosità : Pertinacia, severita

dell'Impero i magistrati e i governatori applicarono comunque con varia severità (e a volte con mitezza) il decreto, ma le vittime e le distruzioni delle ... Significato fermezza

fermézza s. f. der. di fermo1. – 1. L’essere fermo, saldo: la f. del braccio, della mano; f. di un terreno, di un edificio (più com. stabilità, solidità). 2. fig. a. Stabilità, saldezza, in senso morale: f. d’animo, di volontà; grande, ammirevole f.; dimostrare f. davanti alle minacce, ai tormenti fermezza fer'mets:a s. f. der. di fermo¹. - 1. non com. l'essere fermo, saldo: la f. del braccio saldezza, stabilità. instabilità, mobilità. 2. fig. l'essere fermo, risoluto: sostenere con f. i colpi della sorte determinatezza, risolutezza, saldezza. irremovibilità, ostinazione, Definizione Treccani

