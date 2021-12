La definizione e la soluzione di: Personaggio del film Aladdin: il Genio della __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LAMPADA

Curiosità : Personaggio del film Aladdin: il Genio della __

Aladdin è un personaggio immaginario e il protagonista assoluto della trilogia di film Disney Aladdin, Il ritorno di Jafar e Aladdin e il re dei ladri ... Significato lampada

làmpada (ant. làmpade) s. f. dal lat. lampas -adis, per apparecchi di riscaldamento: l. a spirito, l. a petrolio, ecc.; in partic., lampada da saldatore (o a benzina), attrezzo per effettuare direttamente brasature o per riscaldare lampada 'lampada s. f. dal lat. lampas -adis, accus. lampada, gr. lampás -ádos, der. di lámpo 'splendere'. - 1. apparecchio per fornire illuminazione artificiale elettrica. 2. lume che si tiene acceso davanti a un altare, a una tomba, ecc. ? Espressioni: lampada votiva ? ?. ? lampada votiva ant., poet. lampa, lume, lumicino, lumino. Definizione Treccani

