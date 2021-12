La definizione e la soluzione di: Persona che lavora senza sosta secchione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SGOBBONE

Curiosità : Persona che lavora senza sosta secchione

chi si occupa di loro senza sosta, anche se non se ne rendono mai conto, e ad aiutare queste persone nel loro lavoro, perché senza di loro non riuscirebbero ... Significato sgobbone

sgobbóne s. m. (f. -a) der. di sgobbare. – Chi si applica con grande impegno, assiduità e diligenza, al lavoro o allo studio (ha in genere valore limitativo o spreg., in quanto sottintende o il desiderio di distinguersi presso i superiori per buona volontà e per quantità di lavoro, o la necessità sgobbone zgo'b:one s. m. der. di sgobbare f. -a, fam. - 1. chi lavora con grande impegno e assiduità lavoratore. fannullone, scansafatiche, sfaccendato. 2. estens. chi studia eccessivamente fam. secchia, fam. secchione. spreg. scaldabanchi, scansafatiche. Definizione Treccani

