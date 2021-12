La definizione e la soluzione di: Perse come le pecorelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SMARRITE

Curiosità : Perse come le pecorelle

Carmine Pecorelli, meglio conosciuto come Mino Pecorelli (Sessano del Molise, 14 giugno 1928 – Roma, 20 marzo 1979), è stato un giornalista, avvocato e ... Significato smarrite

trovare v. tr. forse lat. pop. *tropare (der. del lat. tropus «tropo»), documentato ; non so che cosa trova di straordinario, in quella donna! Di cose di qualche valore, smarrite da altri: t. un portafoglio, t. una borsa con documenti, t. del denaro; in questa Definizione Treccani

Altre definizioni con perse; come; pecorelle; La perse Cenerentola si fa col pane nel sughetto; La politik perse guita dal cancelliere Bismarck; Ci sono quelli... delle cause perse ; Un gruppo di frammenti celesti come le perse idi; Muoversi... come il pendolo; I piccoli legumi verdi tondi, ottimi come crema; Lo sono piatti come i tikka masala e i samosa; come il pollo allevato rusticamente; Le pecorelle del cielo; I recipienti del cielo a pecorelle ; Cerca nelle Definizioni