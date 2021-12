La definizione e la soluzione di: Perpetui, imperituri, che durano per sempre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ETERNI

Curiosità : Perpetui, imperituri, che durano per sempre

(ingenerati) in quanto periscono solo alla fine dell'esistenza di Brahma, ovvero durano per un maha-kalpa, sono i mondi dove vive il Deva creatore, nel loro insieme ... Significato eterni

ETERNO 1. Si dice ETERNO ciò che si estende infinitamente nel tempo e non ha principio né fine; in Parole, espressioni e modi di dire amore eterno eterno femminino eterno riposo eterno ritorno in eterno sonno eterno vita eterna Citazione Non altra cosa più stima Apollo indegna Infinito nel tempo e nello spazio - Ciò che non ?nisce o che è reputato non ?nire o, per iperb., che sembra non ?nire mai è detto eterno. Il sign. originario dell’agg. mio padre per una decina di minuti che mi parvero un’eternità I. Svevo; il viaggio con Bartolino durò un’eternità L. Pirandello. I sinon. sono, in questi ultimi casi, in?nità Definizione Treccani

